ألمانيا تتوعد تركيا بعقوبات اقتصادية رداً على اعتقال ناشطين

برلين (أ ف ب)

توعدت ألمانيا تركيا أمس باتخاذ تدابير اقتصادية تطال السياحة والاستثمار خصوصا، مؤكدة أنها ستعيد النظر في مجمل سياساتها حيال أنقرة بسبب اعتقال ناشطين حقوقيين. والتدبير الأول الملموس هو تشديد تحذيرات وزارة الخارجية المتعلقة بالسفر إلى تركيا وهي وجهة مفضلة لدى السياح الألمان. وقالت الوزارة إنها لم تعد قادرة على «ضمان سلامة مواطنيها» في ظل الاعتقالات الجماعية «الاعتباطية»، في خطوة يتوقع أن تؤثر سلبا على الاقتصاد التركي. وفي وقت لاحق اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ألمانيا بإيواء إرهابيين في تصريحات ستزيد من حدة التوتر بين البلدين. وقال تشاووش أوغلو «كبلد يوفر المأوى لإرهابيي حزب العمال الكردستاني ومنظمة فتح الله جولن الإرهابية فإن تصريحات ألمانيا لا تعبر إلا عن ازدواجية معايير وهي غير مقبولة».

وتتهم أنقرة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن بتدير محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي وينفي الرجل الاتهام.

واتهم وزير الخارجية الألماني سيجمار جابريال الذي قطع إجازته وعاد إلى برلين، أنقرة باسكات «كل صوت منتقد» وارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الانسان رأى أنها «تبعد تركيا عن قيم أوروبا الجوهرية» وقيم الحلف الاطلسي و«لا يمكن أن تبقى دون عواقب».

وبشأن إعادة النظر في السياسات الألمانية وهو تدبير وصفته المستشارة انجيلا ميركل أيضا بأنه «ضروري ولا بد منه»، قال جابريال إنه يشمل إعادة النظر في القروض والضمانات الحكومية الألمانية للاستثمار في تركيا أو الدعم المالي للصادرات.