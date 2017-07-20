ترامب: «داعش» يسقط بسرعة كبيرة

واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، خلال زيارة إلى مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) للمشاركة في اجتماع حول الاستراتيجية العسكرية للبلاد، أن تنظيم «داعش» يسقط بسرعة كبيرة.

وقال ترامب «إننا نبلي بلاء حسنا ضد داعش، إن التنظيم يسقط بسرعة كبيرة». ولا يبدو أن الاستراتيجية الأميركية للقضاء على «داعش» قد تغيرت كثيرا عما كانت عليه مع الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن ترامب أعطى مزيدا من الصلاحيات للقادة العسكريين، لاتخاذ القرارات المناسبة بما يتعلق بالضربات الجوية.

ومني التنظيم بسلسلة هزائم خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها خسارة الموصل العراقية مطلع يوليو. إلا أن انتقادات وجهت إلى القوات الأميركية، بسبب تساقط أعداد كبيرة من المدنيين خلال المعارك. وردا على سؤال حول احتمال إرسال مزيد من القوات الأميركية إلى أفغانستان قال ترامب «سنرى».

وكان مسؤولون في البنتاجون أعلنوا في وقت سابق، أن وزير الدفاع جيم ماتيس ينوي إرسال 4000 جندي إضافي إلى أفغانستان للمشاركة في تدريب القوات الأفغانية. ويوجد حاليا في أفغانستان 8400 جندي أميركي يشاركون في قوة الحلف الأطلسي التي تعد أكثر من 13 ألف جندي.