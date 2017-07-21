«الهلال» تطلق قوافل إغاثية تستهدف 3 آلاف أسرة يمنية

شبوة (وام)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإغاثية والإنسانية لتقديم المساعدات إلى الشعب اليمني الشقيق وتخفيف المعاناة عن أبنائه في ظل الأحداث والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها اليمن.

وسيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس الأول قوافل إغاثية جديدة تحمل مساعدات غذائية استهدفت أكثر من ثلاثة آلاف أسرة من أهالي مديريتي رضوم وميفعة بمحافظة شبوة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق.

ويعيش أهالي مديريتي رضوم وميفعة إحدى كبرى مديريات محافظة شبوة أوضاعاً معيشية بالغة السوء مما استدعى إرسال قوافل إغاثية وتوجه فريق ميداني تابع للهيئة لتلمس احتياجات الأهالي في إطار جهود الهيئة للوصول إلى المناطق الفقيرة.

واستقبل أهالي المنطقة القوافل الإغاثية الإماراتية بالدعاء والثناء.. معربين عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما تقدمه من مساعدات إغاثية لتخفيف معاناتهم عن المحتاجين.