القوات السعودية تصد هجوماً حوثياً قبالة جازان

عقيل الحلالي (صنعاء، وكالات)

تصدت القوات السعودية المشتركة، مساء أمس الأول لهجوم ليلي نفذته ميليشيات الحوثي وحرس المخلوع صالح قبالة منطقتي جازان ونجران.

وأفاد مراسل «العربية» أن ميليشيات الحوثي حاولت تنفيذ هجوم متزامن عبر 3 محاور قبالة «الغاويه - الدفينيه - جبل دخان» التابعة لمنطقة جازان، وعبر محورين لمركز سقام التابع لمنطقة نجران، لكن القوات السعودية نجحت في التصدي للهجوم بعد ردها المباشر من خلال الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وحاولت ميليشيات الحوثي وحرس المخلوع صالح الوصول إلى مراكز الرقابة العسكرية السعودية في الخطوط الأمامية والسيطرة عليها، من خلال إطلاق قذائف على تلك المراكز ومحاولة الوصول إليها، حيث نفذوا هجوماً متزامنا عبر 3 محاور، إذ تعتبر هذه المحاور مواقع استراتيجية للقوات السعودية، للمراقبة العسكرية وكشف العدو في محاور أخرى على الشريط الحدودي بين السعودية واليمن، لكن جنود القوات السعودية تعاملوا بحسب ما يقتضيه الموقف وذلك عبر الأسلحة الخفيفة، بمساندة المدفعيات وكتيبة الهاون، لتقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من الحوثيين وفرار آخرين.

وبينما الاشتباكات العسكرية تدور في جازان، رصدت غرفة العمليات المشتركة في منطقة نجران، تحركات عناصر حوثية تفوق الـ70 عنصراً تتجه نحو الحرم الحدودي بين السعودية واليمن قبالة مركز سقام، تساندهم عناصر أخرى من الخلف مهمتها إطلاق قذائف على مراكز الرقابة العسكرية السعودية.