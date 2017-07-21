القوات السعودية تصد هجوماً حوثياً قبالة جازان

عقيل الحلالي (صنعاء، وكالات)
تصدت القوات السعودية المشتركة، مساء أمس الأول لهجوم ليلي نفذته ميليشيات الحوثي وحرس المخلوع صالح قبالة منطقتي جازان ونجران.
وأفاد مراسل «العربية» أن ميليشيات الحوثي حاولت تنفيذ هجوم متزامن عبر 3 محاور قبالة «الغاويه - الدفينيه - جبل دخان» التابعة لمنطقة جازان، وعبر محورين لمركز سقام التابع لمنطقة نجران، لكن القوات السعودية نجحت في التصدي للهجوم بعد ردها المباشر من خلال الأسلحة الخفيفة والثقيلة.
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وبينما الاشتباكات العسكرية تدور في جازان، رصدت غرفة العمليات المشتركة في منطقة نجران، تحركات عناصر حوثية تفوق الـ70 عنصراً تتجه نحو الحرم الحدودي بين السعودية واليمن قبالة مركز سقام، تساندهم عناصر أخرى من الخلف مهمتها إطلاق قذائف على مراكز الرقابة العسكرية السعودية.
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