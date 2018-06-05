سنغافورة تصدر ميدالية للسلام بمناسبة قمة ترامب وكيم

سنغافورة (رويترز)

كشفت سنغافورة أمس النقاب عن ميدالية تذكارية جديدة قبيل القمة المرتقبة الثلاثاء المقبل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تحمل عبارة «السلام العالمي» بحروف كبيرة على جانب واحد. وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن قبيل القمة المقررة التي ستكون الأولى على الإطلاق بين قيادتي البلدين إن ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام على جهوده لإنهاء المواجهة. ولم يتأكد بعد المكان الذي ستعقد فيه قمة ترامب وكيم لكن سنغافورة أعلنت منطقة حدث خاص تشمل وزارة الخارجية والسفارة الأميركية وعدة فنادق كبرى منها فندق شانجري-لا. كما أعلنت جزيرة سنتوسا «كمنطقة خاصة» وفقاً لقانون النظام العام، الذي لا يسمح بتحليق طائرات من دون طيار أو استعمال مكبرات صوت أو تعليق لافتات وأعلام، كما أنه يتم تمديد صلاحيات الشرطة لتشمل السماح بتفتيش المتعلقات الشخصية.