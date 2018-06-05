المنامة تبلغ أوروبا دعم خطط أميركا لمواجهة طهران

المنامة (وكالات)

جددت مملكة البحرين دعمها الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أمس سفراء ألمانيا ألفريد سيمز بروتز، والمملكة المتحدة سايمون مارتن، وفرنسا سيسيل لونجيه الذين قدموا عرضا للبيان المشترك الصادر عن اللجنة المشتركة للدول الأطراف بالاتفاق النووي مع إيران، ومساعي بلدانهم لاستمرار هذا الاتفاق والإبقاء عليه للحفاظ على ما تم إنجازه وصولاً للهدف منه بقطع الطريق أمام تحول إيران إلى دولة نووية، في حين بين وزير الخارجية أن بلاده تدعم الاستراتيجية الأميركية حيث ترمي إلى التصدي بحسم لخطر السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار في المنطقة وسد النواقص التي حملها الاتفاق النووي ووقف تدخلاتها التخريبية ودعمها للمجاميع الإرهابية في المنطقة ومنع خطر برنامج إيران للأسلحة الباليستية، وذلك ضمانًا لاستتباب الأمن والسلم في المنطقة والعالم بأسره.