تركيا تتباهى بمضاعفة عدد جنودها بالعراق



تاريخ النشر: الأربعاء 06 يونيو 2018 باسل الخطيب (اربيل) تباهى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، بأن تركيا أقامت 11 قاعدة إقليمية في شمالي العراق، وضاعفت عدد قواتها، فيما أشار إلى احتمالية توغل قوات تركية جديدة داخل الأراضي العراقية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية، امس. ونقلت صحيفة «حرييت» عن يلدريم قوله: «ضاعفنا وجودنا العسكري في شمال العراق. لدينا 11 قاعدة إقليمية هناك. هدفنا هو القضاء على الإرهاب قبل أن يتمكن الإرهابيون من التسلل إلى حدودنا». وتأتي تصريحات يلدريم، في الوقت الذي كثفت القوات المسلحة التركية أنشطتها العسكرية في المنطقة، حيث يوجد لحزب العمال الكردستاني مقر رئيسي ومعسكرات للتدريب في جبال قنديل.