مقتل 16 «داعشياً» و7 جنود عراقيين في هجمات بالعراق

بغداد (وكالات)

أعلن مصدر عسكري عراقي، أمس، مقتل 13 من عناصر تنظيم «داعش» في هجوم شنته قوات عراقية مشتركة على مناطق غرب وجنوب غرب سامراء.

وقال المصدر إن «قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، تمكنت أمس من قتل 13 عنصراً من (داعش) في هجوم وصفه بالمباغت على مناطق غربي وجنوب غربي سامراء لمطاردة خلايا تنظيم داعش التي نشطت مؤخراً في المنطقة». وأوضح أن «العملية شملت مناطق الصبيحات والبو جروب والحديدي، وهي المناطق المحاذية لبحيرة الثرثار، وصولاً إلى محافظة الأنبار».

وأعلن مصدر أمني عراقي مقتل سبعة من القوات الأمنية العراقية، وثلاثة من عناصر (داعش) في اشتباكات للسيطرة على قرية الحود جنوبي الموصل.

وقال المصدر إن «تنظيم داعش فرض سيطرته على قرية الحود الفاصلة بين ناحية القيارة وقضاء الشرقاط جنوب الموصل، إثر اشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية، أسفرت عن قتل سبعة من القوات الأمنية».