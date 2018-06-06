محمد بن سلمان: السعودية تدعم جهود استقرار ليبيا

الرياض (وكالات)

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في جدة الليلة قبل الماضية، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج. وطبقا لوكالة الانباء السعودية (واس)، فقد جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عنه أمس الثلاثاء، إن ولي العهد السعودي رحب في بداية الاجتماع بالسراج، مؤكداً عُمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية وليبيا. وأوضح ولي العهد، أن «المملكة تدعم كل الجهود لدعم الاستقرار في ليبيا، مؤكداً أن المملكة مستعدة للعب دور لدعم مشروع وطني ليبي يمثل الليبيين ويلبي رغباتهم». وأكد أن «استقرار ليبيا سينعكس إيجابياً على دول الجوار الليبي وعلى كامل المنطقة ويشجع على فتح آفاق التعاون المشترك».

من جانبه، استعرض رئيس المجلس الرئاسي، تطورات ومستجدات الوضع السياسي منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات وصولاً إلى لقاء باريس وما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام. وأوضح أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه هو قيام دولة مدنية ديمقراطية، مشيراً إلى أن هذا الخيار يحتاج إلى دعم إقليمي ودولي وأن تسد الطرق أمام محاولات العرقلة. ورحب السراج بدعم المملكة العربية السعودية ومبادراتها في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على العمل المشترك لتدارك ما ضاع من فرص للبناء والتنمية، كما تم الاتفاق على العمل من خلال لجان مشتركة لتفعيل التعاون في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية. وكان السراج وصل إلى جدة مساء الأحد في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.