«ناسداك»: الخسائر تضرب «القطرية» نتيجة المقاطعة

دينا محمود (لندن)

بعد أيامٍ قليلةٍ على إقرار كبار مسؤولي شركة «الخطوط الجوية القطرية» بأنهم قد يُجبرون على طلب الحصول على حزمة إنقاذٍ حكوميةٍ لمواجهة ما لحق بشركتهم من أضرارٍ جسيمة، جراء المقاطعة المفروضة على «نظام الحمدين» منذ عام، أكدت وسائل إعلام غربية أن الشركة صارت بصدد مواجهة عامٍ ثانٍ من الخسائر، بفعل عزلة الدوحة التي لا تبدو لها نهاية في الأفق. وأبرز موقع «ناسداك» الأميركي المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدور الذي لعبته التدابير الصارمة التي فرضتها الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) ضد النظام القطري في هذا الخصوص، نظراً إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى منع طائرات «القطرية» من دخول أجواء «الرباعي العربي»، ما حرمها من مقاصد سفرٍ كانت تُدِر عليها أرباحاً كبيرة، قبل أن تضطر إلى وقف رحلاتها إليها منذ الخامس من يونيو من العام الماضي.

ونقل الموقع في تقريرٍ له عن «أكبر الباكر» الرئيس التنفيذي للشركة إقراره بأن «هناك إمكانية لأن (تواجه شركته) عاماً ثانياً من الخسائر»، وإن سعى إلى تخفيف وطأة ذلك الاعتراف، بالزعم أن «القطرية» تمكنت من تقليل الخسائر التي تُمنى بها في الفترة الحالية.

ولكن تقرير «ناسداك» حرص على دحض هذه المزاعم، عبر الإشارة إلى أن «الخطوط الجوية القطرية» -التي خسرت 11% من شبكة خطوطها و20% من إيراداتها خلال الشهور الستة الأولى من المقاطعة- باتت ممنوعةً في الوقت الراهن من الطيران إلى 18 مدينة في الدول الأربع المُقاطعة للدوحة.

ويقول خبراء إن الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الناقل الوطني للدويلة المعزولة جراء المقاطعة، تعود في المقام الأول إلى أن إغلاق المجالات الجوية لغالبية دول الجوار الخليجي أمام رحلاته؛ أرغمه على زيادة التكاليف الخاصة بالصيانة والوقود، نظراً لأن طائراته أصبحت تسير في مساراتٍ أطول، وهو ما زاد التكلفة الإجمالية للرحلات. فضلاً عن ذلك، اضطرت طائرات «القطرية» لزيادة ساعات تحليقها في الأجواء خلال رحلاتها إلى القارة الأوروبية، وذلك لتجنب المرور في المجالات الجوية للدول الرافضة لسياسات «نظام الحمدين».