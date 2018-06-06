السعودية: نرحب بقدوم القطريين لأداء مناسك العمرة

جدة (وام)

جدّدت وزارة الحج والعمرة السعودية، ترحيبها بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ويأتي ذلك نظراً للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة.

وأكدت الوزارة أن نحو سبعة ملايين معتمر من المسلمين القادمين من مختلف دول العالم أدوا مناسك العمرة في يسر وطمأنينة وأمان حيث سخرت لهم حكومة المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإمكانيات المادية كافة وجندت جميع الطاقات البشرية المؤهلة لخدمتهم ورعايتهم وسلامتهم طيلة فترة تواجدهم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الوزارة قولها -في بيان لها- إنه نظراً للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة فإنها ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وأضافت أنه فيما يتعلق بقدوم المقيمين من دولة قطر لأداء مناسك العمرة فيكون ذلك من خلال تسجيل بياناتهم في موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط https:/‏/‏eservices.haj.gov.sa/‏eservices3 واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونياً مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين واختيار حزم الخدمات التي تتناسب مع رغباتهم كغيرهم من المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أن قدومهم يكون جواً عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية وذلك خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1439هـ.

وأكدت الوزارة أن الخدمات والتسهيلات كافة التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم من مختلف أقطار العالم تجسد الدور الريادي الذي تتشرف به في رعاية ضيوف الرحمن.