«الوطني للأرصاد» يحذر من تدني الرؤية الأفقية

هالة الخياط (أبوظبي)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر على معظم مناطق الدولة خلال اليومين المقبلين، نظرا لتأثر الدولة برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة ومغبرا بوجه عام، وغائما جزئيا أحيانا، فيما تزداد كميات السحب الركامية خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة، وقد تكون ركامية بعد الظهر.

فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا، وفي الصباح على بعض المناطق الساحلية مع فرصة لتشكل الضباب غربا، والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس يومي الأحد والاثنين، حارا نهارا ورطباً ليلاً على السواحل، وتزداد كميات السحب أحيانا كما تتكون بعض السحب الركامية المحلية بعد الظهر مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية من الدولة خاصة يوم الاثنين.