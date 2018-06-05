مقتل جندي ومدني في حملة أمنية بعدن

عدن (الاتحاد)

قتل جندي ومدني وأصيب آخرون في اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن ومسلحين مجهولين في منطقة الشعب، غرب عدن، عقب ساعات من إطلاق حملة لتعقب عناصر مطلوبة أمنياً بقضايا متصلة بالإرهاب.

وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد» إن قوات من مكافحة الإرهاب داهمت عددا من المنازل في منطقة الشعب التابعة لمديرية البريقة بهدف اعتقال مطلوبين متورطين بقضايا إرهابية، مضيفاً أن مسلحين مجهولين في المنطقة حاولوا إعاقة الحملة ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين وتدمير إحدى الآليات العسكرية المرافقة للحملة. وأكد أن القوات تمكنت من اعتقال المطلوبين ونقلهم إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معهم تمهيداً لإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.