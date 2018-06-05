السعودية: اعتراض صاروخ باليستي استهدف «ينبع»

الرياض (وكالات)

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» قوله، إنه وفي تمام الساعة الرابعة وأحد عشرة دقيقة فجراً رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة. وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة «ينبع» وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره دون أن ينتج عن ذلك أي إصابات ولله الحمد.

وبين العقيد المالكي أن تكرار إطلاق الصواريخ الباليستية وللمرة الثانية أثناء وجود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن في صنعاء يثبت عدم اكتراث الميليشيا الحوثية الإرهابية بالجهود الأممية.

وأضاف أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين 2216 و2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.