المبعوث الدولي إلى اليمن يغادر صنعاء



تاريخ النشر: الأربعاء 06 يونيو 2018 صنعاء (وكالات) غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، العاصمة صنعاء، أمس، بعد زيارة استغرقت 5 أيام التقى خلالها قياديين في ميليشيات الحوثي الإيرانية ومسؤولين في حزب «المؤتمر الشعبي العام». وأعرب غريفيث، في تصريح صحافي قبيل مغادرته صنعاء، عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني وإهدار الوقت في عدم العودة إلى مفاوضات الحل السياسي. كما أشار إلى أنه ناقش في صنعاء رؤيته التي سيعرضها على مجلس الأمن في غضون 10 أيام، بشأن استئناف مشاورات الحل السياسي. وأكد المسؤول الأممي مواصلة مساعيه لإقناع الأطراف بتجنيب الحديدة القتال وإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية.