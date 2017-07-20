«الثقافة» تفتتح جناحها في معرض «هونغ كونغ للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بالتعاون&rlm‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي، (‬قنصلية‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصين ‬الشعبية‭ ،(‬جناحها ‬في ‬معرض ‬هونج ‬كونج ‬الدولي ‬للكتاب ‬2017، ‬والذي ‬انطلقت ‬فعالياته ‬صباح ‬أول من ‬أمس ‬الأربعاء،متضمناً ‬مجموعة ‬كبيرة ‬من ‬إصدارات ‬الوزارة والكتب ‬المترجمة ‬باللغة ‬الإنجليزية ‬في ‬الثقافة ‬والأدب ‬والمعرفة ‬والعلوم، ‬وعلى ‬رأسها ‬الترجمات ‬حول ‬دولة ‬الإمارات ‬وتاريخها ‬ونهضتها، ‬وأحدث ‬التطورات ‬التي ‬تشهدها ‬الدولة ‬على ‬مختلف ‬الصعد.

وحظي ركن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، داخل جناح القنصلية، بإقبال لافت من جانب الزوار الذين أبدوا اهتماماً بالتعرف إلى تاريخ ونهضة والتطورات المهمة التي تشهدها الإمارات في مختلف الميادين.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة أن المشاركة الإماراتية في معرض هونج كونج الدولي للكتاب تهدف إلى توثيق الروابط الفكرية والثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وتفعيل الحوار الثقافي بين العالم العربي والغربي والقارئ والمثقف الصيني على وجه الخصوص، وفتح آفاق جديدة لحركة الأدب والثقافة العربية المترجمة للغة الإنجليزية في عالم النشر والأدب العالمي، فضلاً عن أهمية التعاون في مجال النشر، وإتاحة الفرصة للمؤلف والناشر والأدب العربي، من خلال ترجمة أعماله، للوجود الفاعل في سوق النشر الصيني، وتشجيع حركة النشر والتواصل المباشر بين أطراف صناع الكتاب في الإمارات والصين.

ويطلق جناح الوزارة في معرض هونج كونج للكتاب عدداً من الفعاليات المتنوعة التي تساهم في التعريف على الثقافة الإماراتية، بجانب العديد من الفعاليات الموجهة لفئة&rlm‭ ‬الأطفال، ‬إضافة ‬إلى ‬إطلاع ‬رواد ‬المعرض ‬على ‬ما ‬تقوم ‬به ‬الوزارة ‬من ‬جهود ‬كبيرة ‬في ‬رعاية ‬وإطلاق ‬البرامج ‬والجوائز ‬الدولية ‬والعالمية.