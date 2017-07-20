«الثقافة» تفتتح جناحها في معرض «هونغ كونغ للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)
افتتحت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بالتعاون&rlm مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، (قنصلية الدولة في هونغ كونغ، بجمهورية الصين الشعبية ،(جناحها في معرض هونج كونج الدولي للكتاب 2017، والذي انطلقت فعالياته صباح أول من أمس الأربعاء،متضمناً مجموعة كبيرة من إصدارات الوزارة والكتب المترجمة باللغة الإنجليزية في الثقافة والأدب والمعرفة والعلوم، وعلى رأسها الترجمات حول دولة الإمارات وتاريخها ونهضتها، وأحدث التطورات التي تشهدها الدولة على مختلف الصعد.
وحظي ركن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، داخل جناح القنصلية، بإقبال لافت من جانب الزوار الذين أبدوا اهتماماً بالتعرف إلى تاريخ ونهضة والتطورات المهمة التي تشهدها الإمارات في مختلف الميادين.
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ويطلق جناح الوزارة في معرض هونج كونج للكتاب عدداً من الفعاليات المتنوعة التي تساهم في التعريف على الثقافة الإماراتية، بجانب العديد من الفعاليات الموجهة لفئة&rlm الأطفال، إضافة إلى إطلاع رواد المعرض على ما تقوم به الوزارة من جهود كبيرة في رعاية وإطلاق البرامج والجوائز الدولية والعالمية.