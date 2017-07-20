أميركا تعبر السلفادور إلى نصف النهائي

لندن (رويترز)

سجل عمر جونزاليس وايريك ليكاي هدفا لكل منهما في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لتتأهل الولايات المتحدة إلى قبل نهائي الكأس الذهبية لكرة القدم بالفوز 2-صفر على السلفادور.

وستلتقي الولايات المتحدة مع كوستاريكا في أرلينجتون في تكساس غدا عقب فوز الأخيرة 1 - صفر على بنما بفضل هدف سجله لاعب الوسط أنيبال جودوي بالخطأ في شباك فريقه في أولى مباريات دور الثمانية باستاد لينكولن فيلد في فيلادلفيا. وفي الوقت الذي يبدو فيه المنتخب الأميركي في طريقه لإحراز اللقب للمرة السادسة افتتح المدافع جونزاليس التسجيل عندما حول كرة مايكل برادلي من ركلة حرة إلى الشباك بضربة رأس في الدقيقة 41.

وانطلق الظهير الأيمن ليكاي بعد ذلك ليتلقى تمريرة كلينت ديمبسي ويضاعف النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد أن تفوق على الحارس ديربي كاريو بتسديدة منخفضة قوية.

وكان بوسع لاعب الوسط جياسي زارديس التسجيل مبكرا للمنتخب الأميركي لكن الحكم ألغى محاولته بسبب التسلل.

لكن رغم المساهمة الكبيرة لمدافعي أميركا في الهجوم فإن أخطاء الدفاع كادت أن تكلف أصحاب الأرض الكثير. وكادت السلفادور أن تسجل من أول هجمة لها في اللقاء عندما استغل المهاجم رودولفو زيلايا تمريرة سيئة للخلف من ليكاي لكن الحارس تيم هاوارد تصدى بشكل رائع للمحاولة.

وفي بداية الشوط الثاني خطف زيلايا الكرة من مات هيدجيس، شريك جونزاليس في قلب الدفاع، بالقرب من دائرة منتصف الملعب وحاول تسديد الكرة من فوق هاوارد لكنها ذهبت فوق العارضة.

وبعد قليل من هذه الفرصة سدد دينيس بينيدا في القائم من الخارج بعد أن استغل سوء فهم بين ليكاي ودارلينجتون ناجبي.

وأثناء دفاع المنتخب الأميركي عن سجله الخالي من الهزائم ضد السلفادور في 16 مباراة بدا أن هنري روميرو مدافع الفريق القادم من أميركا الوسطى عض المهاجم جوزي ألتيدور في ظهره خلال ركلة ركنية.