«الحبتور» يخسر في «مربع الذهب»

دبي (الاتحاد)

خسر فريق الحبتور للبولو أمام فريق لا بامبا دي أرياكو في نصف نهائي بطولة كأس جيجر لوكولتر الذهبي للبولو وهي أحد أقوى البطولات البريطانية المفتوحة والتي أقيمت في نادي كاودراي بارك بولو.

وترك فريق الحبتور انطباعا جيدا عن بولو الإمارات وما وصلت إليه اللعبة من تطور لدى الفرق المشاركة والجمهور العريض على حد سواء من خلال العروض القوية والأداء المتميز للفريق، حيث أحرز 22 هدفا.

وضمت تشكيلة الفريق (21 جول) بقيادة محمد الحبتور (0) جول ونيكو بييرس (8) جول وفرانسيسكو إليزادل (7) جول وباتريك أودوير (6) جول وقدمت هذه التشكيلة عروضا قوية أمام أفضل الفرق في مباريات اتسمت بالقوة والإثارة والمتعة ولكن الفريق خسر أمام أفضل فريق في الدور نصف النهائي والمرشح الأقوى للفوز بكأس البطولة.

وأعرب محمد الحبتور عن سعادته بالمشاركة الأولى للفريق في واحدة من أقوى البطولات العالمية ذات التصنيف العالي والتي تضم عمالقة اللعبة في العالم، مشيرا إلى أن المشاركة كانت ناجحة بكل المقاييس وقد استفاد كثيرا بسبب مجموعة اللاعبين العالميين وقوة المباريات التي خاضها الفريق.

وقال: الفريق سيحرص على المشاركة سنويا في مثل هذه البطولات التي تطور المستوى، وتعيد صياغة استراتيجية الفريق بما يصب في خانة مصلحة بولو الإمارات.