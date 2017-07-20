إقبال كبير على تذاكر «أبوظبي للفورمولا-1»

أبوظبي، باريس (الاتحاد-أ ف ب)

أكدت اللجنة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 لعام 2017 أن تذاكر الدخول تحظى بإقبال كبير ويتوقع نفادها بسرعة، وبيعت بعض الفئات بأكملها، ويتوفر حاليا عدد محدود من الفئات الأخرى.

ويحث منظمو سباق هذا العام محبي هذه الرياضة حجز تذاكرهم الآن والاستفادة من خصومات الحجز المبكر الأخيرة والتي تصل نسبتها إلى 20%، وتنتهي في 31 يوليو.

وتشهد منافذ التذاكر إقبالًا لم يسبق له مثيل، بعد الإعلان عن اسمي نجمين من كبار نجوم الغناء العالميين الأربعة الذين سيحيون اثنتين من حفلات مهرجان يا سلام بعد السباق الذي يستضيفه ميدان دو في جزيرة ياس، حيث يحيي كالفن هاريس حفلة الافتتاح 23 نوفمبر، وتختتم المغنية العالمية بينك، نجمة موسيقى الروك، الاحتفالات 26 نوفمبر، وسيتم الإعلان عن الفنانين المتبقين قريبا.

من جهة أخرى، ستزود سيارات الفورمولا- بجهاز «هايلو» المثير للجدل لحماية السائقين بدءاً من سنة 2018، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات، على رغم شكوك بفعاليته وانتقاده من قبل عدد من السائقين والفرق.