3 مطبات صعبة أمام الشارقة

رضا سليم (الشارقة)

دارت عجلة الزمن داخل الكيان الجديد لنادي الشارقة الرياضي، بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للنادي، وتشكيل شركتي كرة القدم والاستثمار، بجانب إدارتي الألعاب الجماعية والفردية، وهي من المطبات الصعبة التي تجاوزتها إدارة النادي سريعا.

ويواجه الكيان الجديد 3 مطبات صعبة أخرى ما زالت تحتاج إلى تدخل سريع، ويأتي في مقدمتها اللاعبون الذين خرجوا من قائمة النادي في الموسم الجديد، بعدما قام البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الفريق بتصفية اللاعبين، من 42 لاعبا إلى 27 لاعبا، حيث اختار من الشعب 6 لاعبين فقط من أصل 22 لاعبا، هم سيف محمد وحميد عبدالله الحمادي ومحمد أحمد العقروبي وعدنان بيشوه وطلال عبدالله وأحمد سيف الزري، وهي ما يعني أن هناك 16 لاعبا من الشعب خارج أسوار النادي، ويبحثون عن أماكن لهم في أندية أخرى، فيما خرج من قائمة الشارقة، نواف مبارك وفايز جمعة ومصبح محسن وعبدالله أحمد «تراوري» ومحمد سرور.

وليست المشكلة في رحيل اللاعبين باعتباره أمرا طبيعيا في عالم الاحتراف، لكن الأزمة هي مستحقات اللاعبين، حيث سيكون الكيان الجديد أمام تحد صعب في دفع مستحقات جميع اللاعبين سواء الشعب أم الشارقة بجانب أن بقية اللاعبين الذين تم اختيارهم في القائمة لديهم مستحقات مالية.

أما المطب الثاني فهو ملف الأجانب، حيث يحتاج الفريق للتعاقد مع 3 لاعبين من بينهم لاعب آسيوي بعدما استغنى النادي عن الياباني ماسودا والبولندي أدريان والمدافع البرازيلي ديجاو، ولم يتبق من الأجانب سوى الفنزويلي ريفاس، والتعاقد مع 3 لاعبين أجانب دفعة واحدة يحتاج مبالغ مالية كبيرة من أجل حسم صفقات من العيار الثقيل تخدم الفريق في الموسم الجديد.

أما المطب الثالث فيتمثل في حسم تجديد التعاقد مع الحارس محمد يوسف حارس، خاصة أن هناك لغطا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعثر الصفقة وأن اللاعب يتجه للانضمام إلى الوصل أو أحد أندية دبي، ورغم نفي أحمد مبارك مدير إدارة الاحتراف بالنادي رحيل الحارس، والتأكيد أن الصفقة ما زالت في طي المفاوضات، إلا أن عدم حسم الموقف حتى الآن يثير قلق الجماهير.

في الوقت نفسه، يواصل الفريق تدريباته اليوم بالملعب الرئيس بالنادي، ويسعى الجهاز الفني لأداء مباراة ودية أمام أحد فرق دوري الخليج العربي، قبل التوجه إلى معسكر النمسا يوم الثلاثاء المقبل.

من ناحية أخرى، تغادر اليوم فرق المراحل السنية للنادي إلى التشيك لإقامة معسكر خارجي، ويترأس البعثة جمعة ربيع مشرف المراحل السنية.