«الأبيض الأولمبي» ينتظر تقرير «المصير»

صلاح سليمان (العين)

أكد حسن العبدولي مدرب منتخبنا الأولمبي، أنهم دخلوا أرضية الملعب أمام أوزبكستان بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث لتأكيد التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2018، ولم يضعوا التعادل ضمن حساباتهم، ولعبوا بتوازنٍ طوال الشوط الأول، وعدلوا من أسلوبهم في الحصة الثانية إلا أن الأفضلية كانت للمنتخب الأوزبكي.

وقال: «قرأنا في الصحف اليومية أن منتخبنا يتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن منافسه الأوزبكي، ولكننا تلقينا قرار الاتحاد الآسيوي بإلغاء نتائج الفريق صاحب المركز الأخير في المجموعات العشر بعد انسحاب منتخب سريلانكا ما وضع المنتخب الأوزبكي على قمة المجموعة وأصبح منتخبنا ثانياً. وبعد الخسارة تصدر المنافس المجموعة برصيد 6 نقاط وأصبح لمنتخبنا 3 نقاط، وعلينا الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه نتائج المجموعات الأخرى لتحديد مصيرنا».

وبسؤاله إن كان لقرار الاتحاد الآسيوي أي تأثير سلبي على أداء منتخبنا، قال: «خسارة المباراة تعود إلى تراجع مستوى أداء اللاعبين، وكانت هناك أخطاء فنية فردية تسببت في هذه النتيجة، بجانب انخفاض المردود البدني الذي بدأ في التراجع منذ المباراة الثانية. المنتخب الأوزبكي تفوق علينا بالإعداد قبل انطلاقة التصفيات، حيث إنهم خاضوا 20 مباراة ودية استعداداً لهذه التصفيات، وأنهم لعبوا على مدى سنتين بنفس التشكيلة، بينما خاض الأبيض الأولمبي أربعة لقاءات تجريبية فقط في معسكر امتد 37 يوماً.

وتقدم العبدولي بالشكر لاتحاد الكرة، وقال «عقدي ينتهي بنهاية شهر يوليو الحالي، وأنا تحت أمر الاتحاد»، لافتاً إلى أن لاعبي المنتخب بذلوا مجهوداً ولم يقصروا خلال الفترة الماضية» . وحول إمكانية استمراره كمدرب للمنتخب الأولمبي في حال تأهله للنهائيات في الصين 2018، أوضح «بنهاية عقدي الحالي سأكون تحت تصرف الاتحاد وإذا كانت لديهم رغبة في المواصلة فأنا مستعد لإكمال المشوار، وفي حال عدم توفر الرغبة أشكرهم على فترة السنوات السبع الماضية التي قضيتها في المنتخبات ووجدنا خلالها كل الاهتمام والدعم».

ومن ناحيته أكد كيرون رافشان مدرب منتخب أوزبكستان أن لاعبيه أظهروا شخصيتهم ونفذوا جميع تعليماته واصفاً المباراة بالتكتيكية والمتساوية في المستوى الفني، مبيناً أنهم حققوا ما سعوا إليه وسيحتفلون بهذا التأهل مع جماهيرهم.

وكان الأبيض الأولمبي أضاع فرصة ذهبية من بين يديه للتأهل المباشر إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2018، وذلك بعد تعرضه لخسارة مؤلمة من منافسه الوحيد منتخب أوزبكستان بهدفين نظيفين سجلهما كوبيلوف وسيديكوف في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة التي احتضنها استاد طحنون بن محمد بالقطارة.

وبعد القرار الذي اتخذه الاتحاد الآسيوي بإلغاء نتائج المنتخب صاحب المركز الأخير في كل مجموعة عقب انسحاب منتخب سيريلانكا من مجموعته الأولى، أصبح في رصيد منتخبنا ثلاث نقاط فقط بعد حذف نتائج منتخب نيبال صاحب المركز الأخير في المجموعة الرابعة، ما يفرض على الأبيض الأولمبي الانتظار حتى بعد غد لمعرفة مصيره، بعد تحديد نتائج المجموعات التسع الأخرى التي انطلقت مبارياتها أمس الأول، واختيار أفضل الثواني، وضمها إلى أوائل المجموعات العشر، بالإضافة إلى منتخب جمهورية الصين مستضيف النهائيات الذي أبدى رغبته في دخول التصفيات التي يشارك فيها 39 منتخباً، وإذا قدر لمنتخب التنين الصيني أن يتصدر مجموعته، فإن عدد المنتخبات أصحاب أفضل مركز ثانٍ سوف يرتفع إلى ستة مقاعد.

وفي آخر مباريات المجموعة الرابعة فاز المنتخب اللبناني مساء أمس الأول على منتخب نيبال بهدفين دون مقابل، سجلهما حسن كوراني ليحتل المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما يبقى نيبال في المركز الأخير من دون رصيد من النقاط.