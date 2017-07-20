الظفرة يقدم نجومه الجدد لوسائل الإعلام

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

قدمت شركة نادي الظفرة لكرة القدم أمس نجومها الجدد للموسم المقبل، ويتقدمهم البرازيلي ألتون ألميدا والعراقي مهند كرار القادمين من ناديي الجزيرة والزوراء في صفقتي انتقال حر، إلى جانب اللاعبين المواطنين أحمد يسلم، إبراهيم الكعبي، خالد الدرمكي وعبدالله محمد وذلك بحضور صالح جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة النادي، وفارس مكتوم المزروعي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، وسالم حسن مشرف الفريق الأول وعبدالسلام جمعة مدير الفريق والسوري محمد قويض المدير الفني.

وأكد فارس مكتوم المزروعي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، أن النادي سعى ومنذ بداية الموسم إلى إعادة ترتيب صفوف الفريق، ودعم بعض المراكز، بحسب رؤية اللجنة الفنية والجهاز الفني، حيث تم التركيز على اللاعبين الذين يشاركون في الدوري على وجه التحديد.

ويقول المزروعي: «استطعنا استقطاب لاعبين صغار في السن، وهو ما يعني الاستفادة منهم لأطول فترة ممكنة. اختيار العراقي كرار والبرازيلي ألميدا جاء بناء على عدة معطيات، حيث يرى النادي فيهما القدرة على تحقيق الإضافة الفنية المطلوبة الموسم القادم».

وكشف المزروعي أن النادي وضمن الخطة الاستثمارية التي ينتهجها بصدد إعارة عدة لاعبين إلى خارج الدولة، بهدف إكسابهم الخبرة، حيث سيتم الإعلان عن هؤلاء اللاعبين في المستقبل القريب».