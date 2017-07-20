محمد سيد أحمد (القاهرة)

انضم ثلاثي المنتخب الأولمبي محمد حسن ومحمد عبد الباسط وخالد باوزير إلى فريق الوحدة في القاهرة أمس لتدعيم صفوفه في البطولة العربية للأندية، بعد مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 بالصين، ووصل اللاعبون الثلاثة أمس، بينما تخلف محمد راشد للانضمام إلى الخدمة الوطنية.

وواصل العنابي تدريباته أمس، حيث أجرى الفريق التدريب الأساسي على ملعب السلام الذي يستضيف مباريات المجموعة الأولى التي تضم بجانب الوحدة كلاً من الأهلي المصري والفيصلي الأردني ونصر حسين داي الجزائري، بعد أن أجرت اللجنة المنظمة تعديلاً على موعد التدريبات على اللعب بسبب بروفات حفل الافتتاح، ليتدرب الوحدة على الملعب أمس بدلاً من اليوم، حيث يختتم الفريق تحضيراته للمباراة على ملعب الدفاع الجوي.

ويخوض الوحدة أولى مبارياته أمام نصر حسين داي في الساعة الخامسة والنصف غداً بتوقيت القاهرة (السابعة والنصف بتوقيت الإمارات)، في افتتاح البطولة التي يسدل الستار عليها في السادس من أغسطس المقبل، ويشارك فيها 12 فريقاً، وتلي مباراة الافتتاح مواجهة الأهلي والفيصلي على الملعب نفسه.

وكان الوحدة أدى مراناً قوياً مساء أول من أمس على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة بمشاركة جميع اللاعبين، وشمل المران تدريبات بدنية مكثفة، ثم تقسيمة بين فريقين، اتضحت من خلالها ملامح التشكيلة الأساسية التي ينوي ريجيكامب الاعتماد عليها وضمت كلاً من راشد علي في حراسة المرمى ومحمد برغش وحمدان الكمالي وشانج ريم ومحمد سيف في خط الدفاع، ومراد باتنا وسلطان الغافري وجوجاك وسهيل المنصوري في خط الوسط ومحمد الشحي وتيجالي في خط الهجوم.

وظهر اللاعبون بمستوى فني جيد واتسمت التقسيمة بالقوة والندية بين جميع اللاعبين والتنافس على دخول التشكيلة الأساسية، كما اتضح مشاركة اللاعب المجري جوجاك كصانع ألعاب للقيام بالدور الذي كان يقوم به التشيلي خورخي فالديفيا في الموسم الماضي قبل رحيله إلى دوري بلاده، واختتم المران بالتدريب على التسديد القوي من مسافات مختلفة.

وعلى الرغم من أنه سيكون الظهور الأول للوحدة بعد فترة إعداد قصيرة فإن روح الحماس والرغبة والإصرار عند اللاعبين، تبشر بمستوى متميز، يتصاعد مع المباريات خلال البطولة.