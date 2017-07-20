«السوبر الإماراتي البحريني» بالمنامة 6 أكتوبر

رضا سليم (دبي)

اعتمد اتحاد اليد برنامج إعداد المنتخب الأول استعداداً للبطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم للرجال 2019، التي ستقام في كوريا الجنوبية من 20 إلى 31 يناير المقبل، وينطلق الإعداد بالتجمع الأول 27 يوليو الجاري ويستمر لمدة 3 أيام، ويرتب الاتحاد لإقامة معسكر في مقدونيا للمنتخب ضمن برنامج الإعداد، من 19 وحتى 30 أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مساء أمس الأول بمقر الاتحاد بحضور محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد والنائب محمد شريف ونبيل عاشور أمين عام الاتحاد، بالإضافة إلى مجموعة الأعضاء ناصر الحمادي رئيس لجنة الحكام وداود مليح رئيس لجنة المسابقات ومحمد راشد طابور المدير المالي ومحمد الحوسني وياسر لبيب السكرتير التنفيذي للاتحاد.

وناقش الاجتماع الذي استمر ساعتين، عن العديد من القرارات، أبرزها اعتماد برنامج المنتخب الأول والإعلان عن تطبيق لائحة العقوبات على لاعبي المنتخبات في حال الغياب، كما اعتمد الاجتماع شكل ومواعيد مسابقات الرجال للموسم الجديد 2017-2018، وتكليف رئيس لجنة المسابقات والسكرتير الفني بإعداد برنامج مسابقات فئة الشباب والمراحل السنية، وينطلق موسم الرجال 15 سبتمبر بمباراة السوبر والتي تجمع بين الأهلي والشارقة فيما تحدد موعد السوبر الإماراتي بالبحريني في نسخته الأولى 6 أكتوبر بالمنامة حيث يلتقي بطل السوبر الإماراتي مع الفائز من النجمة والأهلي البحريني في سوبر البحرين، وتم تكليف نبيل عاشور للتنسيق مع خالد الناجم أمين عام الاتحاد البحريني لترتيب المباراة، على أن ينطلق دوري الأقوياء 22 سبتمبر المقبل.

كما تم اعتماد تشكيل لجنة تطوير أساليب التدريب بفرق المراحل السنية برئاسة محمد شريف وعضوية نبيل بن عاشور وعبد الله السيابي وسعيد غريب وقاسم بن عاشور وثروت شمس وخميس بن سالم وياسر لبيب السكرتير الفني بالاتحاد، واعتمد الاجتماع الخطة الاستراتيجية للاتحاد من 2017 إلى 2020، ورفعها للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لاعتمادها، وتم تشكيل لجنة التشوكبال برئاسة محمد جاسم الحوسني ونائبه داود مليح وعضوية نبيل عاشور وعبد الله الكعبي ومن خارج الاتحاد محمد زغدود وجوليو كالجاري.