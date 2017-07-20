«الفحص» يدشن مونديال «الفورمولا2»

أنتروب (الاتحاد)

وصلت أمس بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا2 إلى مدينة أنتروب البلجيكية لخوض تحدي ثاني جولات بطولة العالم لزوارق والتي تستضيفها أنتروب على مدى 3 أيام بمشاركة 24 زورقا هي التي شاركت في الجولة الأولى التي أقيمت في مدينة كوناس الليتوانية.

ويشهد موقع السباق اليوم عمليات التسجيل الرسمي واعتماد مشاركة الزوارق، بالإضافة للفحص الفني ومعاينة محركات القوارب وتسجيل دخول كل زورق وفريق إلى المنافسة، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية من خلال ممثلين له في البطولة.

وترتفع آمال الفريق في البطولة كثيرا خاصة بعد تحقيقه لقب الجولة الماضية وحصد التفوق عبر راشد القمزي قائد الزورق 35 والذي سيطر وباقتدار على ألقاب سباق أفضل زمن والتجارب الرسمية في اليوم الأول ولقب السباق الرئيس والجولة، وينظر القمزي الصغير باهتمام إلى الجولة الحالية لكي يحقق مركزا متقدما ويستمر في صدارة البطولة والمنافسة على اللقب.