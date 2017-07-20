«الفحص» يدشن مونديال «الفورمولا2»

أنتروب (الاتحاد)
وصلت أمس بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا2 إلى مدينة أنتروب البلجيكية لخوض تحدي ثاني جولات بطولة العالم لزوارق والتي تستضيفها أنتروب على مدى 3 أيام بمشاركة 24 زورقا هي التي شاركت في الجولة الأولى التي أقيمت في مدينة كوناس الليتوانية.
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وترتفع آمال الفريق في البطولة كثيرا خاصة بعد تحقيقه لقب الجولة الماضية وحصد التفوق عبر راشد القمزي قائد الزورق 35 والذي سيطر وباقتدار على ألقاب سباق أفضل زمن والتجارب الرسمية في اليوم الأول ولقب السباق الرئيس والجولة، وينظر القمزي الصغير باهتمام إلى الجولة الحالية لكي يحقق مركزا متقدما ويستمر في صدارة البطولة والمنافسة على اللقب.
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