الهاملي: تطوير المناطق الفقيرة ضمن برنامجي الانتخابي

أسامة أحمد (لندن)

يرعى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، «كونجرس» البارالمبية الدولية الذي تستضيفه أبوظبي في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل لأول مرة في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 250 من اللجان البارالمبية لدول العالم والاتحادات الرياضية للمعاقين.

وأوضح محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية المرشح إلى عضوية اللجنة البارالمبية الدولية لدورة جديدة أن أبوظبي عاصمة الرياضة ووجهة سياحية قادرة على تقديم «كونجرس» يظل عالقاً في الأذهان، مشيراً إلى أن الجميع متفائل بالاستضافة الأولى في الشرق الأوسط.

ووجه الهاملي الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لرياضة أصحاب الهمم مما كان له المرود الإيجابي على مسيرتها في المحافل القارية والدولية لتقطف ثمار هذه الرعاية والاهتمام على الصعد كافة، مشيراً إلى أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخصيص سموه موازنة سنوية لاتحاد المعاقين بعد دورة لندن 2012 ،أسهمت بشكل فاعل في أن تكون الإمارات على منصات التتويج، وبالتالي المحافظة على المكتسبات التي تحققت.

وأكد الهاملي أن برنامجه الانتخابي يعتمد بشكل عام على تطوير رياضة ذوي الإعاقة في المناطق الفقيرة في آسيا وأفريقيا ودعم التضامن الدولي الرياضي ووضع سياسة لهذه الدولة الفقيرة، وخصوصاً أن رياضة ذوي الإعاقة باتت مكلفة ونسعى لإدخال السعادة في نفوس الممارسين في هذه الدول بعد أن ظلت الإمارات تمد يد العون إلى دول العالم.