عمار النعيمي: الدولة لن تدخر جهداً في دعم «أصحاب الهمم»

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة لن تدخر جهداً في تقديم الدعم والمساندة إلى فئة ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، مشيراً إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي دعا شرائح المجتمع كافة إلى التعاون والتآزر، وهو الأمر الذي تمسك به الآباء والأجداد «ونحن على دربهم سائرون».

ودعا سموه خلال استقباله رئيس وأعضاء نادي عجمان لذوي الإعاقة في مكتبه في ديوان الحاكم ، إلى تعزيز التعاون بين أندية المعاقين في الدولة وخارجها لتحقيق مزيد من الفائدة وتبادل الخبرات بينها، بحيث تسهم في دمج هذه الفئة المهمة في المجتمع لتعمل مع بقية شرائحه في مختلف القطاعات.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من قبل الدكتور مروان عبد المجيد إبراهيم المدير التنفيذي للنادي بشأن أهم أنشطته والاستعدادات الجارية للمشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعاً في ديوان الحاكم برئاسة سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، عبد الله سالم مطر الشامسي، وجمعة علي سعيد النعيمي، وحميد علي الشامسي، ومحمد راشد المطروشي، وصالح حمد الجنيبي، وعبدالله محمد خليفة الغفلي، ومحمد حسن الحساني، وأمل محمد السعدي، والدكتور مروان عبدالمجيد إبراهيم.