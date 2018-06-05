مهرجان منوبة التونسية يكرّم جميلة الماجري

ساسي جبيل (تونس)

تطرقت أمسية عطور القصائد لمهرجان المدينة بمنوبة غرب العاصمة التونسية، التي تم فيها تكريم الشاعرة جميلة الماجري، إلى أغراض شعرية متعددة، مخترقة صمت القصر الأثري التاريخي، حيث غرد مجموعة من الشعراء والشاعرات في الحب والوطن.

وألقيت خلال الأمسية، والتي اختارت لها الجهة المنظمة عنوان «منوبة الشاعرة..

عطور القصائد»، قصائد لكل من جميلة الماجري، ومحمد الهادي الجزيري، وعلي مبزعية، ونزار الحميدي، وهندة حسين، وأحمد كريستو، ومنذر العياري.

وأكدت رئيسة جمعية «أحبك يا وطني» زكية الجريدي، بالمناسبة، أن الأمسية الشعرية المبرمجة ضمن فعاليات الدورة الـ19 من مهرجان المدينة بمنوبة هي مسك ختام تظاهرة ربيع الآداب والكتاب بالجهة التي عاشت خلالها عدد من المكتبات العمومية على وقع الفن والفكر والأدب.

وتحدثت الجريدي عن تكريم رائدة الشعر التونسي ابنة القيروان، جميلة الماجري، اعترافا لها بمسيرتها الإبداعية وبابتكاراتها الشعرية المتفردة.

وأشارت إلى أن التكريم كان من المبرمج أن يشمل كذلك الشاعر التونسي منصف المزغني، لكنه اعتذر عن الحضور في اللحظة الأخيرة.

واختتمت الأمسية بكلمة ألقتها الشاعرة جميلة الماجري أعربت فيها عن سعادتها بهذا التكريم وبالأجواء الفنية المميزة.