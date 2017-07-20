35 لاعباً بانطلاقة تجمع «شباب الأهلي - دبي»

منير رحومة (دبي)

دشن الفريق الأول للكرة لنادي «شباب الأهلي &ndash دبي» تحضيراته للموسم الجديد، أمس على استاد راشد، بمشاركة 35 لاعبا، تحت قيادة الروماني اولاريو كوزمين، وغاب اللاعب محمد علي عايض عن التجمع من دون عذر رسمي، وسط أنباء عن رفعه شكوى ضد النادي بسبب عدم استلام مستحقاته المادية ورغبته في فسخ عقده.

وتستمر التدريبات الداخلية أربعة أيام، على أن تغادر البعثة الاثنين المقبل إلى هولندا للدخول في معسكر خارجي يستمر حتى 20 أغسطس المقبل، يخوض خلاله الفريق 6 مباريات تجريبية مع فرق أوروبية،

لرفع درجة جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا من خلال التدرج في المباريات الودية، وذلك بهدف الوصول إلى التشكيلة المثالية للفريق في الموسم الجديد.

من جهة أخرى، أجرى الهولندي رود بويمانز لاعب الفريق عملية جراحية ستبعده عن الملاعب 4 أشهر، حيث كان قد أصيب خلال التدريبات في نهاية الموسم الماضي مع فريقه السابق الشباب. وعلى الرغم من استبعاده من قائمة لاعبي الفرق الجديد إلا أن اللاعب لا يزال مرتبطاً بعقد لموسمين إضافيين، حيث وصل إلى البلاد الأسبوع الماضي، لإجراء تدخل جراحي والدخول في مرحلة علاج طبيعي خلال الفترة المقبلة، بانتظار عقد اجتماع مع إدارة النادي لتسوية عقده.

وشارك بويمانز خلال الموسم الماضي في 12 مباراة، منها 7 في دوري الخليج العربي، وسجل 5 أهداف، منها هدفان في الدوري، و3 في كأس الخليج العربي.