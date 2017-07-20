سيتي يقترب من ضم دانيلو

لندن (د ب أ)

توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني بشأن ضم المدافع البرازيلي دانيلو. ووفقاً لشبكة «سكاي سبورتس» فإن قيمة الصفقة ستصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني ليقترب اللاعب بشكل كبير من الرحيل عن الريال بعد عامين قضاهما مع الفريق في ظل اعتماد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بشكل أكبر على داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن.

وانضم دانيلو إلى ريال مدريد قادماً من بورتو البرتغالي في 2015 لكنه بات على أعتاب الانتقال لسيتي الذي دخل في منافسة قوية مع تشيلسي ويوفنتوس ولكن سيتي قدم أعلى عرض مالي من بين الأندية الثلاثة.