«فوق السحاب» يعيد اكتشاف نجوم

أبوظبي (الاتحاد)

نجح مسلسل «فوق السحاب»، لبطله هاني سلامة، والمؤلف حسان دهشان، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، في إعادة اكتشاف عدد كبير من نجوم الدراما القدامى، والذين ابتعدوا عن الشاشة خلال الفترة الأخيرة، وبعضهم كان يتواجد بشكل متقطع، إلا أن هذا المسلسل كان بمثابة إعادة اكتشاف وتغيير مسار لهم، وتقديمهم في أزهى حالاتهم، ووضعهم في قوالب تمثيلية جديدة، وفي مقدمة هؤلاء الفنان الكوميدي إبراهيم نصر، الذي جسد شخصية «الدب»، وهو والد بطل المسلسل «ماندو» الذي يؤديه هاني سلامة، والفنانة عفاف شعيب، التي تلعب شخصية سيدة السحر والأعمال «نعناعة»، والتي تقطن في إحدى الحارات الشعبية، وهي خالة «ماندو»، إلى جانب الفنان محمد التاجي، الذي يظهر في المسلسل بشخصية «مرسي»، رئيس أحد الأندية الرياضية، الذي يلجأ للدجل والشعوذة بحثاً عن إحراز فريقه الأهداف.