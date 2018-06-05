مطالبات بعودة الدراما إلى النص «القوي»

سعيد ياسين (القاهرة)
تراجع خلال السنوات الأخيرة دور المؤلف، الذي يتولى كتابة القصة والسيناريو والحوار في الدراما التلفزيونية، وباتت أعمال عشرات المؤلفين المعروفين من مختلف الأجيال، والذين قدموا عشرات المسلسلات الناجحة والجماهيرية، تجد صعوبة كبيرة في أن تبصر النور، وفي المقابل انتشرت «ورش السيناريو»، وهي مشاركة أكثر من مؤلف شاب في كتابة المسلسل الواحد، ووصلت إلى أعلى درجاتها خلال العام الحالي، حيث تظهر في أكثر من 12 مسلسلاً.
وطالب مؤلفون ونقاد بضرورة عودة الدراما إلى النصوص أولاً كما كان يحدث في السابق، خصوصاً أن عشرات المسلسلات التي أنتجت في السنوات السبع الماضية لم تترك أي أثر في أذهان الجمهور، مقارنة بمسلسلات مر على إنتاجها سنوات طويلة، ولا تزال محفورة في الذاكرة نظراً إلى استنادها على نص قوي قبل أي شيء آخر، كما حدث في «دموع في عيون وقحة» و«رأفت الهجان» من تأليف صالح مرسي، و«الشهد والدموع» و«ليالي الحلمية» و«ابوالعلا البشري» و«الراية البيضا» و«ضمير أبلة حكمت» وغيرها لأسامة أنور عكاشة، و«المال والبنون» و«نصف ربيع الآخر» و«الليل وآخره» و«سوق العصر» لمحمد جلال عبدالقوي، و«العائلة» و«البشاير» و«أوان الورد» لوحيد حامد، و«أم كلثوم» و«بوابة الحلواني» لمحفوظ عبدالرحمن.
|
وقال المؤلف والكاتب محمد فتحي عبدالمقصود، إن الجمهور المصري والعربي يستحق أن نقدم له فناً يليق بعقله ووجدانه، وأن نخاطب فيه أفكاره ومشاعره، وليس غرائزه وشهواته، مشيراً إلى أن الكارثة تكمن حالياً في أن المنتج يختار الممثل قبل المؤلف والمخرج، ويتفق مع المعلنين لإذاعة إعلاناتهم أثناء عرض المسلسل قبل كتابته أصلاً، ويبقى الربح المادي هو الهدف الأول والأخير لدى القائمين على العمل الفني من دون النظر إلى المستوى الفني الذي سيخرج به العمل. ودعا إلى إصلاح حال الفن أو الرحيل عن الساحة حتى تتاح الفرصة لأصحاب المواهب الحقيقية للظهور.
|