«المهلب».. مروية تاريخية بصبغة اجتماعية

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

حكاية تاريخية بصبغة اجتماعية يرويها المسلسل «المهلب بن أبي صفرة»، الذي يعرض على شاشة قناة «أبوظبي»، والذي يحظي العمل بمتابعة واسعة من الجمهور العربي، بعد أن تعرفوا، من خلال حلقاته، إلى ملحمة القائد الفذ «المهلب بن أبي صفرة»، الذي عرف بالشجاعة والحكمة والكرم، وأكمل المسيرة من بعده أبناؤه وأحفاده الذين ذكر مؤرخون أنهم بلغوا قرابة ثلاثمائة رجل بعد إنجابه ثلاثين ابناً كانوا مضرب المثل في الشجاعة والسؤدد.

مراحل زمنية

ويسلط المسلسل الضوء على مسيرة «المهلب» منذ ولادته حتى وفاته، حيث يتنقل عبر مراحل زمنية مختلفة بدءاً من عصر الخليفة الراشد أبي بكر الصديق، وصولاً إلى زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وواليه الحجاج بن يوسف، ويستعرض العمل دور ابن المهلب مع عبدالله بن الزبير وأخيه مصعب، إلى جانب دور المهلب في مجابهة «الأزارقة» وزعيمهم قطري بن الفجاءة في خراسان.

ويضم المسلسل أكثر من 80 شخصية رئيسة، وهو من بطولة منذر رياحنة وديما قندلفت وخالد القيش ومحمد الإبراهيمي ومعتصم النهار وروبين عيسى ولمى ناصر، ويظهر العمل أن «المهلب» كان ولد عام دخول المسلمين مكة المكرمة وتمتع بكثير من الصفات الحميدة مثل الشجاعة والقدرة الفائقة على القتال وإدارة المعارك بكفاءة منقطعة النظير، وامتد نفوذه إلى السند ومدينة خجندة على نهر سيحون، ويركز المسلسل على أن «المهلب» كان من بين أكرم أهل زمانه.