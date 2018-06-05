السوائل لتفادي جفاف البشرة في رمضان

تعاني نساء جفاف البشرة خلال شهرة رمضان، ما يؤدي أحيانا إلى تشققها، وظهور بقع وبثور في الوجه، ويمكن تجنب ذلك بتناول كميات كافية من السوائل خاصة الماء، سواء على الإفطار أو السحور، كما يجب الاهتمام بتناول السلطة الخضراء على الإفطار والسحور، لأنها تتكون من مواد غنية بفيتامين A وهو صديق للبشرة، بحيث يبقيها ناعمة ونضرة، كما ينصح بتناول الفواكه لاحتوائها على معظم الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، ولغناها بالسوائل.

ويفضل تناول الماء والعصائر الطازجة التي يتم إعدادها في البيت، أما العصائر المصنعة، فإن ضررها أكثر من فوائدها، بما في ذلك المشروبات الغازية، كما ينصح بعدم الإكثار من القهوة والشاي، وتناول الشاي الأخضر والبابونج وبعض المشروبات العشبية، مثل العرقسوس ومشروبات الفاكهة مثل قمر الدين.

كما يجب الاستعانة بكريمات الترطيب التي تحتوي على فيتاميني A وC، ويفضل استخدام الماء الدافئ بدلاً من الساخن لتنظيف الوجه لأنه يزيل الدهون التي على البشرة ما يؤدي إلى جفافها، ومن المهم أيضا عدم تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني، وتناول الجوز، لأنه غني بالدهون الطبيعية، وبالتالي يساعد على إبقاء البشرة رطبة، ومن المهم تغذية البشرة بوضع «الأقنعة» الطبيعية على الوجه، مثل قناع الخيار أو قشر الأفوكادو.