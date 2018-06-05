جويل ماردينيان: أعشق الهريس بالدجاج وأستسلم أمام اللقيمات

أحمد النجار (دبي)

تعيش خبيرة التجميل جويل ماردينيان، قصة حب مع المطبخ، قادتها إلى إعداد وتقديم برنامج «أطيب طبخة»، تبثه عبر قناتها على «يوتيوب»، وفي كل حلقة تعد طبقا صحيا في 20 دقيقة، مستعرضة مهاراتها في فنون الطبخ بأفكار جديدة. وهي تهوى الأكلات الشعبية الإماراتية، وتحديداً الهريس بالدجاج، كما أنها تجد نفسها ضعيفة أمام اللقيمات التي لا تقاوم منظرها.

ولا تخف جويل ولعها بالمطبخ العربي واللبناني والإيطالي، ولا تستغن في مائدتها عن الشربات بأنواعها مع الدجاج والخضراوات واللحم والباستا والسبانخ. وذكرت أنها عندما تدخل المطبخ لا تكتفي بتحضير وجبة معينة بل تحاول أن تعد 4 أطباق دفعة واحدة، مشيرة إلى أنها لديها طبخة خاصة اسمتها «الأكلة العجيبة» من ابتكار والدتها، وهي عبارة عن كبسة أرز مفلفل مع الدجاج والمشروم مخلوطاً باللبن والمايونيز والثوم وبهارات مختارة.

وتعتمد جويل وصفة سحرية، تجنبها اكتساب الوزن، حيث تقيم موازنة غذائية بين تناول الوجبات الرئيسة والحلويات، من دون أن تقمع شهيتها تجاه أكلات بعينها، لذلك فإنها تخفف الأطباق المالحة على حساب الحلويات، كما أنها تحرص أن تتوافر على مائدتها الخضراوات والفواكه والسمك، وتعطيها الأولوية، كما أنها تلتزم بممارسة الرياضة بانتظام.

وعن برنامجها، تقول جويل إنها تقدم حلولا غذائية في برنامجها للأمهات العاملات، يمكن أن تكون بديلاً للأكلات الدسمة المطبوخة في المنزل، والاستغناء عن استهلاك الوجبات السريعة من مطاعم «الفاست فوود».