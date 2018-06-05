محمد النبي الخاتم.. فلا رسول بعده

القاهرة (الاتحاد)
كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة، فهو خاتم النبيين والمرسلين، وقد ختمت به النبوة، لأنه شرع له صلى الله عليه وسلم ما ينطبق على مصالح الناس في كل زمان ومكان، فالقرآن ما ترك مصلحة من المصالح إلا جلاها، ولا مكرمة من أصول الفضائل إلا أحياها، فتمت الرسالات برسالته إلى الناس أجمعين، وذكر القرآن الكريم أن رسول الله هو خاتم الأنبياء، قال تعالى: (مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً)، «سورة الأحزاب: الآية 40»، كما أخبر القرآن الكريم أن النبي هو خاتم المرسلين حين قال: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ...)، «سورة آل عمران: الآية 144».
قال ابن كثير: نصّ في أنه لا نبي، ولا رسول بعده ومقام الرسالة أخص من مقام النبوة، وقال أنس بن مالك إن رسول الله قال: «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي»، قال فشق ذلك على الناس، فقال: «ولكن المبشرات» قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال: «رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة».
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وكانت البشارات بمقدم الرسول ذائعة ومنتشرة قبل بعثته، وكان الذي يتولى إذاعتها ونشرها أهل الكتاب من اليهود والنصارى، زعماً منهم أنهم سيتابعون صاحبها عند بعثته.
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