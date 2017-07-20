«إل جي» توازن بين الوزن والأداء في كمبيوتراتها المحمولة

دبي (الاتحاد)

يتطلع المستخدمون في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بدائل عن الحواسيب التي تقدم إليهم أكثر من مجرد المواصفات المبهرة العالية الأداء.

ولهذا تركز شركة «إل جي» في جوهر تطويرها على تعزيز الابتكار وتجربة المستخدم لتصل إلى أفضل الحلول المتوازنة بين التصميم الأنيق والوزن المثالي والأداء والتي يجسدها أحدث طراز من الحاسوب النقال «إل جي جرام» لتتيح للمستخدمين تحقيق التوازن بين العمل والترفيه أينما ذهبوا.

يمتاز «إل جي جرام» (الطراز 15 زد970-تي) بجسم نحيل ومدمج، فشاشته بمقاس 15.6 بوصة تغطي جسمه المدمج بمقاس 14 بوصة، وينطبق الإطار النحيف للشاشة الكبيرة على جسمه الأصغر، وهو حل يجمع بين سهولة حمل الجهاز والتنقل به، دون أن يفقده ذلك قدرة العرض الرائعة، على شاشة بلا إطار تقريبا من الجوانب الأربعة، ويوفّر شاشة أوسع وتجربة بصرية مريحة على الرغم من صغر الجهاز ذاته.

يتكون جسم الجهاز من مواد عالية المتانة والخفة، مثل الكربون النانوي، وهي من أحدث المواد التي طورتها «إل جي» وأكثرها تقدما، والمغنيسيوم القابل للتشكيل بسهولة، وهي مادة تستخدم عادة في السيارات الكهربائية.