«موتورولا» تطلق في الإمارات حصراً الهاتف الجديد «موتو جي 5 بلس»

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة لينوفو، من خلال شركتها التابعة «موتورولا موبيليتي،» الهاتف الذكي Moto G5 Plus في سوق الإمارات العربية المتحدة حصرياً، عبر موقع سوق.كوم.

يتمتع الهاتف بمجموعة من المزايا المصممة لالتقاط صور رائعة، منها أنه يتضمن الكاميرا الأكثر تقدماً في فئتها، إضافة إلى بطارية تكفي لتشغيلها طوال اليوم. وهو هاتفٌ يجمع بين القوة والجمال بغلافه المعدني وشكله الجديد.

والهاتف الذكي الجديد مُزود بمعالج كوالكوم Snapdragon 625 الأقوى.

ويحمل موتو جي 5 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة أوسع f/&rlm&rlm1.7، مع وجود فلاش ثنائي، يمكنها تصوير فيديو بدقة 4K، وتدعم الكاميرا ميزة التركيز التلقائي. ويحمل الهاتف كاميرا أمامية للسيلفي بدقة 5 ميجابكسل، مزودة بخاصية «التركيز التلقائي بالبيكسل المزدوج» التي تتوجه إلى هدف التصوير، وتتابعه سريعاً فلا تفوّت أي لقطة.