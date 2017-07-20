  • الجمعة 27 شوال 1438هـ - 21 يوليو 2017م

«موتورولا» تطلق في الإمارات حصراً الهاتف الجديد «موتو جي 5 بلس»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 21 يوليو 2017

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة لينوفو، من خلال شركتها التابعة «موتورولا موبيليتي،» الهاتف الذكي Moto G5 Plus في سوق الإمارات العربية المتحدة حصرياً، عبر موقع سوق.كوم.

 يتمتع الهاتف بمجموعة من المزايا المصممة لالتقاط صور رائعة، منها أنه يتضمن الكاميرا الأكثر تقدماً في فئتها، إضافة إلى بطارية تكفي لتشغيلها طوال اليوم. وهو هاتفٌ يجمع بين القوة والجمال بغلافه المعدني وشكله الجديد.

والهاتف الذكي الجديد مُزود بمعالج كوالكوم Snapdragon 625 الأقوى.

ويحمل موتو جي 5 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة أوسع f/&rlm&rlm1.7، مع وجود فلاش ثنائي، يمكنها تصوير فيديو بدقة 4K، وتدعم الكاميرا ميزة التركيز التلقائي. ويحمل الهاتف كاميرا أمامية للسيلفي بدقة 5 ميجابكسل، مزودة بخاصية «التركيز التلقائي بالبيكسل المزدوج» التي تتوجه إلى هدف التصوير، وتتابعه سريعاً فلا تفوّت أي لقطة.

ولأن فيها 10x من البكسلات في حساس التقاط الصورة، فإنها تتيح التركيز على هدف الصورة، والتقاط مشاهد تخطف الأنفاس من دون القلق من نفاد البطارية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 