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عبر المزيد من الوظائف والاستثمارات

عمالقة التقنية الآسيويون يستهدفون السـوق الأميــركية
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تاريخ النشر: الجمعة 21 يوليو 2017

ترجمة: حسونة الطيب

تشوب علاقة الرئيس  دونالد ترامب مع سيلكون فالي بعض التوترات، إلا أن ثلاثا من عمالقة شركات التقنية الآسيوية، جاءت تحمل الثمار التي يبحث عنها الرئيس الأميركي من وظائف واستثمارات ومصانع. ويتألف ثلاثي مديري ثلاث من أكبر شركات التقنية في آسيا من، ماسايوشي سن، مؤسس «سوفت بنك» اليابانية وجاك ما، مؤسس «علي بابا» وتيري جو، مؤسس «فوكسكون»، التي قدرت منتجاتها من الأجهزة لشركة أبل، بنحو 75 مليار دولار  العام الماضي.

وتشكل المؤسسات الثلاث  مجموعة موحدة من الخبرات التي تبدأ من أرضية المصانع ممثلة في «فوكسكون» ومعالجة البيانات الضخمة «علي بابا» والاستثمارات «سوفت بنك».

وما يربط هذه المؤسسات، التعاون الاستثماري والمشاريع المشتركة والعلاقات الشخصية القوية، الموظفة في النمو العالمي.

وفي خططها التي ترمي إلى دخول السوق الأميركية، بجانب تجميع الهواتف المحمولة، تنوي «فوكسكون»، تعضيد علامتها التجارية العالمية، من خلال بيع المزيد من منتجات «شارب» في أميركا.

وتسعى «سوفت بنك»،  التي وعدت باستثمار 50 مليار دولار وتوفير 50 ألف فرصة عمل في أميركا، لتأمين المزيد من الصفقات لدعم شركة «سبرنت» للاتصالات اللاسلكية التي تمثلها في السوق الأميركية. ... المزيد
     
 

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