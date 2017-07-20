طلاب برنامج سفراء شباب الإمارات يزورون «الإمارات العالمية للألمنيوم»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، طلاب برنامج سفراء شباب الإمارات، إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشملت الزيارة تعريف الطلبة عن قرب على صناعة الألمنيوم في الإمارات، والدور البارز الذي تلعبه في النمو الاقتصادي في الدولة ومساهمتها في تعزيز الروابط التجارية الدولية.

ويهدف البرنامج الذي أطلق عام 2012 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية الشابة، وتزويد الشباب المواطن بما يؤهله لتولي مناصب بارزة في القطاعات الحكومية الأساسية، وقيادة شراكات استراتيجية، وتعزيز الروابط الثنائية بين دولة الإمارات والدول الشريكة، من خلال تعزيز مهاراتهم القيادية وخبرتهم خارج الدولة.

وقال عبد الله كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «أتاحت زيارة سفراء شباب الإمارات فرصة ثمينة لنا لتعريف هؤلاء القادة المستقبليين أهمية صناعة الألمنيوم على اقتصاد الدولة والتجارة العالمية. ويعد الألمنيوم أحد أهم المنتجات في الدولة ويستخدمه في جميع أنحاء العالم يومياً».