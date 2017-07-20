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1280 درهماً متوسط الإنفاق اليومي للسائح الإماراتي

%20 زيادة السياح الإماراتيين إلى «جيجو» الكورية
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تاريخ النشر: الجمعة 21 يوليو 2017

يوسف العربي (دبي)

ارتفع عدد السياح القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة الذين زاروا جزيرة جيجو من عام 2017 بنسبة 20% خلال النصف الأول، فيما سجل السائح من مواطني الدولة أعلى معدل للإنفاق بلغ نحو 1285 درهماً يومياً، بحسب تقديرات هيئة السياحة في جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية.

وقال سونغ تيه جون نائب المحافظ للشؤون الإدارية لدى مقاطعة جيجو، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في دبي أمس: «إن هيئة السياحة في جزيرة جيجو تولي أهمية بالغة لاستقطاب المزيد من السائحين القادمين من دولة الإمارات لاسيما أن المواطن الإماراتي لا يحتاج على تأشيرة مسبقة لزيارة الجزيرة».

وأوضح جون أن معدلات نمو السياحة الوافدة من دولة الإمارات إلى جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية تفوق معدلات نمو عدد السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط الذي بلغ أكثر من 10277 سائحاً خلال النصف الأول من عام 2017 مسجلاً زيادةً بنسبة 7.4% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2016.

وأضاف جون قائلاً: «يهمنا بذل المزيد من الجهد من أجل الترويج لجزيرة جيجو وتعزيز سمعتها ضمن قطاع السياحة الخارجية المزدهر في دولة الإمارات كما أننا فخورون بالعلاقات الوطيدة بين البلدين على مر السنين ونرحب بالجميع ضيوفاً وزواراً لجزيرة جيجو».

وتهيئ الجزيرة للسياح الاستمتاع بالعديد من الوجهات والأماكن الساحرة أبرزها الشواطئ الكريستالية الزرقاء والسهول الريفية الخضراء والمواقع التاريخية والطبيعية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الفنادق بأسعار تناسب الجميع، لذلك يسرنا أن ندعو الجميع إلى زيارة جزيرة جيجو والتمتع بمناظرها الخلابة. وأشار جون أيضاً إلى أن هيئة السياحة تتطلع لتصبح الجزيرة وجهة صديقة للمسلمين من خلال توفير مرافق للصلاة، كما بدأت العمل فعلياً مع شركات الأغذية والمشروبات في الجزيرة للتأكد من أن الطعام الذي يتم تقديمه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (حلال) والمعايير الغذائية المعتمدة. ... المزيد
     
 

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