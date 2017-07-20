%20 زيادة السياح الإماراتيين إلى «جيجو» الكورية

يوسف العربي (دبي)

ارتفع عدد السياح القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة الذين زاروا جزيرة جيجو من عام 2017 بنسبة 20% خلال النصف الأول، فيما سجل السائح من مواطني الدولة أعلى معدل للإنفاق بلغ نحو 1285 درهماً يومياً، بحسب تقديرات هيئة السياحة في جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية.

وقال سونغ تيه جون نائب المحافظ للشؤون الإدارية لدى مقاطعة جيجو، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في دبي أمس: «إن هيئة السياحة في جزيرة جيجو تولي أهمية بالغة لاستقطاب المزيد من السائحين القادمين من دولة الإمارات لاسيما أن المواطن الإماراتي لا يحتاج على تأشيرة مسبقة لزيارة الجزيرة».

وأوضح جون أن معدلات نمو السياحة الوافدة من دولة الإمارات إلى جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية تفوق معدلات نمو عدد السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط الذي بلغ أكثر من 10277 سائحاً خلال النصف الأول من عام 2017 مسجلاً زيادةً بنسبة 7.4% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2016.

وأضاف جون قائلاً: «يهمنا بذل المزيد من الجهد من أجل الترويج لجزيرة جيجو وتعزيز سمعتها ضمن قطاع السياحة الخارجية المزدهر في دولة الإمارات كما أننا فخورون بالعلاقات الوطيدة بين البلدين على مر السنين ونرحب بالجميع ضيوفاً وزواراً لجزيرة جيجو».