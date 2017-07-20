22.1 مليار درهم صافي أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية» العام الماضي

دبي (الاتحاد)
حققت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية خلال العام الماضي إيرادات بنحو 176.3 مليار درهم، بانخفاض قدره 0.5% عن الفترة المقابلة من العام السابق، وسجل صافي الربح انخفاضاً بنسبة 19.6% إلى 22.1 مليار درهم.
في حين بلغ صافي الربح العائد لحملة أسهم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 18 مليار درهم، بانخفاض قدره 21.4% عن العام السابق.
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وارتفعت قيمة الأصول لتصل إلى 769.9 مليار درهم في نهاية 2016 بزيادة 6.9% مقارنة بنهاية عام 2015، ويرجع ذلك إلى زيادة القروض والذمم في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، وأعمال تحديث أسطول الطائرات في قطاع خدمات النقل.
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من جهتها، ارتفعت حصة المؤسسة من الأسهم بنسبة 7.2% عما كانت عليه في نهاية عام 2015، وذلك نتيجة تسجيل أرباح تشغيلية.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «في عام 2016 أظهرت محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قدرتها على مواجهة التحديات السوقية، من خلال تقديم أداء تشغيلي ومالي متين».
وأضاف: «تستمر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في سعيها للتركيز على توسيع قدراتها وفرصها الاستثمارية التي تدعم النمو الطويل الأمد، وتحقيق الازدهار المستمر لإمارة دبي».