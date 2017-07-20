22.1 مليار درهم صافي أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية» العام الماضي

دبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية خلال العام الماضي إيرادات بنحو 176.3 مليار درهم، بانخفاض قدره 0.5% عن الفترة المقابلة من العام السابق، وسجل صافي الربح انخفاضاً بنسبة 19.6% إلى 22.1 مليار درهم.

في حين بلغ صافي الربح العائد لحملة أسهم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 18 مليار درهم، بانخفاض قدره 21.4% عن العام السابق.

وأرجعت الشركة، في بيان أمس، هذا الانخفاض في صافي الربح إلى تأثير زيادة الضغط التنافسي على العوائد قطاع خدمات النقل والمقارنة مع مكاسب العام السابق على العمليات المتوقفة الناتجة عن بيع شركة ستاندرد ايرو. وتأتي هذه النتائج على خلفية تقلب الاقتصاد العالمي مع انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية، وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى، وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وارتفعت قيمة الأصول لتصل إلى 769.9 مليار درهم في نهاية 2016 بزيادة 6.9% مقارنة بنهاية عام 2015، ويرجع ذلك إلى زيادة القروض والذمم في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، وأعمال تحديث أسطول الطائرات في قطاع خدمات النقل.

أما المديونيات فارتفعت لتصل إلى 560.5 مليار درهم، بنمو 7% مقارنة بنهاية عام 2015، ويعود ذلك إلى ارتفاع ودائع العملاء في قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

من جهتها، ارتفعت حصة المؤسسة من الأسهم بنسبة 7.2% عما كانت عليه في نهاية عام 2015، وذلك نتيجة تسجيل أرباح تشغيلية.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «في عام 2016 أظهرت محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قدرتها على مواجهة التحديات السوقية، من خلال تقديم أداء تشغيلي ومالي متين».

وأضاف: «تستمر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في سعيها للتركيز على توسيع قدراتها وفرصها الاستثمارية التي تدعم النمو الطويل الأمد، وتحقيق الازدهار المستمر لإمارة دبي».