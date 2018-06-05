«النوم» من آيات الله .. وراحة للبدن والروح

القاهرة (الاتحاد)
النوم من أكبر النعم التي أنعم الله بها على الكائن الحي، وهي عملية تتم دون أن يكون للإنسان دخل فيها، ولا سيطرة له عليها، ففي وقت معين تبدأ قواه في التناقص، وتعتريه حالة من الاستعداد للنوم، ثم لا بد بعد ذلك أن ينام، سواء أكان بالنهار أم بالليل. والنوم هو حالة طبيعية من الاسترخاء، تقل خلاله الحركات الإرادية والشعور بما يحدث، وتغير لحالة الوعي.
والنوم نعمة عظيمة تشهد على قدرة الله، وعظمته ودقة صنعه وإتقانه في خلقه، وهو عالم عجيب مليء بالأسرار والعبر والعظات الجليلة، لذلك اهتم العلماء قديماً وحديثاً به، وسعوا بحثاً عن أسراره، فهو يزود الجسم بحاجته من الراحة، ويمده بالطاقة دون أن يثقل من حركته، ولذلك أطلقوا عليه تعبير «ميزان الجسم»، بمعنى أنه إذا نقص عدد ساعات نومه أصبح قلقاً متوتراً.
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وقد بيّـن الله عز وجل أن النوم جزء من وفاة الأنفس، جعله كالموت، فآية النوم عجيبة ففيها يتوفى الله الإنسان وفاة صغرى «موتة صغرى» يستشعر فيها بتبخر حواسه وخمود حركته، وكأن الروح قد انفصلت عن الجسد، ويبين الله السر العظيم في النوم وهو أنه ينساب وكأنه موجات أو دوامات تخدير غير مرئية، بحيث يتم التدرج من الوعي إلى اللاوعي، فيشعر النائم بغشاوة تغمره بانسيابية تدريجية، ومن دلائل قدرة الله أن تشترك الكائنات الحية جميعها في النوم، فالحيوانات تنام وتصحو كالإنسان، ومن أرحم آيات الله أن الطير ينام على غصنه، ولا يقع على الرغم من أن قبضة الطائر تسترخي كباقي عضلاته حين يغلبه النعاس، كما قال العلماء إن النبات ينام مثل كل كائن حي، وتظهر مشاهد النوم جلية في الأزهار.