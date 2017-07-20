أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت «شعاع كابيتال»، اتفاقاً مع «المجموعة المالية المتكاملة» للاستحواذ على شركتي «المتكاملة كابيتال» و«المتكاملة للأوراق المالية». وجاء توقيع هذا الاتفاق عقب إتمام الإجراءات اللازمة التي انطلقت في مارس الماضي.

ومن شأن هذا الاستحواذ الاستراتيجي الذي ما زال في انتظار موافقة الجهات التنظيمية، أن يعزز مستويات الانسجام والكفاءة التي توفرها «شعاع كابيتال» عبر مجموعة منتجاتها وخدماتها، كما يتيح لها أيضاً توسيع رقعة انتشارها، حسب ما أفادت في بيان أمس.

وتعتبر شركة «المتكاملة للأوراق المالية»، والتي استحوذت عليها «المجموعة المالية المتكاملة» من «بنك الخليج الأول» العام 2014، واحدة من أفضل 10 شركات من حيث حجم التداول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضيف إلى قاعدة عملاء «شعاع كابيتال» أكثر من 3 آلاف عميل، إضافة إلى أسهم تحت الإدارة قيمتها أكثر من 15 مليار درهم ستضاف إلى محفظتها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانتها كشركة تمتلك إحدى المنصات الرائدة للوساطة المالية في المنطقة، ويوفر قاعدة مثالية للتوسع.

وخلال فترة زمنية قصيرة، تمكنت «المتكاملة كابيتال» من النمو بسرعة وبناء مكانة رائدة لها في سوق الدخل الثابت العالي المردود في المنطقة، وقد شاركت خلال العام 2016 في إدارة صفقة إصدار سندات بقيمة 500 مليـون دولار لـ«شـركاء الاتحاد للطيران»، وكانت أيضاً المكتتب الأكبر في الإصدار الأصلي بقيمة 700 مليون دولار في شهر سبتمبر 2015. وستجمع صفقة الاستحواذ خبرة «المتكاملة كابيتال» مع أعمال «شعاع» في أسواق رأس المال النامية بما يتيح الوصول إلى الأوراق المالية الإقليمية والدولية في الأسواق الأولية والثانوية.

وتأتي هذه الإضافات والتعزيزات الجديدة على عمليات «شعاع كابيتال» بهدف توفير طيف أوسع من الحلول الاستثمارية لعملاء الشركة الحاليين والجدد.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «شعاع كابيتال»: «هذه الصفقة تشكل فصلاً جديداً في مسيرة نمو المجموعة، وفي قطاع الخدمات المالية على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن جميع الفوائد والمزايا التي ستنجم عن جمع هذه الشركات كلها تحت مظلة واحدة، ستصب في مصلحة مساهمينا في الدرجة الأولى، وستسهم دون شك في تأسيس قوة مالية جديدة في السوق. ونحن نتطلع قدماً إلى إتمام المرحلة النهائية بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة».

من جانبه قال فؤاد طارق خان، مدير عام «شعاع كابيتال»: «تشكل عملية الاستحواذ محطة مهمة في مسيرة الشركة لاستعادة مكانتها كشركة رائدة للخدمات المالية المتكاملة في المنطقة، ونحن نتطلع قدماً إلى الفرص الوفيرة والقيمة المضافة التي سيوفرها هذا الكيان الجديد لمساهميها ».