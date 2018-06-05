محمد البريكي: رمضان يمد جسور العلاقات بين الأهل والأصدقاء

أشرف جمعة (أبوظبي)
يستثمر محمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة أيام وليالي شهر رمضان المبارك في زيارة الأهل والأصدقاء والجيران ويتفاعل مع الأجواء المفعمة بالروحانيات من خلال صلاة التراويح خلف الأئمة الذين يتميزون بحلاوة الصوت والقراءة الإيمانية المحفزة على الطاعة، ويذهب إلى العديد من المساجد ويقرأ القرآن لكي يتمكن من ختم المصحف الشريف أكثر من مرة بالإضافة إلى أنه يحرص على حضور المجالس الرمضانية التي يستمتع فيها بلقاء وجوه أصدقائه الذين لم يرهم منذ زمن ويحرص على ممارسة الرياضة في الفضاء الفسيح القريب من بيته في أبوظبي.
جسور الحياة
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جمال الصوت
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ختم المصحف
ويشير إلى أن رمضان يحلو بالروحانيات والطاعات وأنه يجلس بعد الصلوات لقراءة ما تيسر له من القرآن أملاً في ختم المصحف الشريف أكثر من مرة في هذه الأيام المباركة موضحاً أنه يحب تناول الأطعمة غير الدسمة في رمضان خصوصاً أن الموائد تعج بأشهى المأكولات وأنه لا يستسلم لها فيحاول أن يكثر من تناول الألياف وأن يمارس رياضة المشي والجري لمدة ساعة كل يوم حتى يحافظ على وزنه وأنه يقرأ في كتب الأدب كلما سنحت له الفرصة.