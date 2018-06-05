عبيد الزعابي لـ «الاتحاد»: إفطار للصائمين بالمراكز الإسلامية في جنيف

نسرين درزي (أبوظبي)

تحدث عبيد سالم الزعابي، السفير والمندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، عن خصوصية شهر رمضان. واستهل حديثه بالإشارة إلى الأيادي البيضاء لدولة الإمارات التي يغطي شعاعها أطياف الأرض، ولا سيما أن أعمال الخير لا تقتصر على شهر الصيام بل تمتد على مدار السنة. وقال: «ليس غريباً أن تكون الإمارات أكبر مانح للمساعدات الخارجية في العالم، ونحن من موقعنا في السلك الدبلوماسي نحرص وبكل فخر على إبراز هذه الصورة المشرقة التي تحظى بها الدولة في الخارج».

نكهة الإفطار بالبيت

وتحدث عبيد سالم الزعابي عن طقوسه خلال شهر رمضان بالكثير من الحنين إلى الوطن، واعتبر أنه على الصعيد الشخصي لا يمكن الفصل بين شهر رمضان وأجواء العائلة والتفاف الأهل والأصدقاء على مائدة واحدة. وقال: «إن رمضان شهر العبادة والعمل، وأنا أنتظره بكل شغف وشوق، وأستعد له كل الاستعداد طلباً للأجر وطاعة الله وتحقيقاً للراحة النفسية والصفاء الروحي والذهني، ولاسيما أن طبيعة عملنا تتطلب التركيز التام والجهد المتواصل والمتابعة الحثيثة».

عن برنامجه اليومي في رمضان، أشار السفير الزعابي إلى أنه يجمع خلال الشهر الفضيل بين ممارسة مهامه الدبلوماسية والطاعات من قراءة ما تيسر من القرآن، وأداء صلاة التراويح، واستقبال الضيوف على موائد الإفطار. وهو يحرص في بلاد الاغتراب، وتحديداً خلال شهر الصيام، على عيش الأجواء الرمضانية الإماراتية الأصيلة بكل تفاصيلها. وتأتي في المقدمة نوعية الأطباق التي يطلبها يومياً مثل الهريس والثريد واللقيمات وسواها من المأكولات الشعبية التي تجعله متصلاً بتقاليد بلاده وإرثها الثقافي الثري.