برنت يرتفع فوق 50 دولاراً للمرة الأولى منذ يونيو

لندن (رويترز)

ارتفع خام برنت فوق 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل يونيو أمس معززا المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة حينما دفع انخفاض مخزونات الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة السوق للصعود.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا عن الإغلاق السابق إلى 50.10 دولار للبرميل الساعة 12.57 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا إلى 47.42 دولار للبرميل.

والخامان عند أعلى مستوياتهما منذ السابع من يونيو بعدما صعدا بما يزيد على 1.5% في الجلسة السابقة بفعل تقرير أظهر هبوط مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 4.7 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 14 يوليو بينما توقع المحللون انخفاضها 3.2 مليون برميل.