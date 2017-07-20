41.6 ألف حركة جوية في دبي والمناطق الشمالية



تاريخ النشر: الجمعة 21 يوليو 2017 دبي (الاتحاد) بلغ إجمالي الحركة الجوية في يونيو في أجواء إمارة دبي والمناطق الشمالية 41589 حركة، حسب ما أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز). ووفقاً لتقارير حركة الملاحة الجوية لدى المؤسسة شهد مطار دبي الدولي إجمالي 31243 حركة ملاحة جوية، شملت 15491 حركة لرحلات الوصول و15515 حركة لرحلات الإقلاع. وسجلت التقارير 237 حركة لطائرات الهليكوبتر، و1041 حركة لمتوسط الحركة اليومية. وشهد مطار آل مكتوم الدولي إجمالي 2665 حركة ملاحة جوية وشملت 921 حركة لرحلات الوصول، و933 حركة لرحلات الإقلاع. وإضافة إلى ذلك، سجلت التقارير متوسط الحركة اليومية 73 حركة و323 حركة لطائرات الهليكوبتر، والتي تشير إلى زيادة حركة الملاحة الجوية بنسبة تصل إلى 14.1% بالمقارنة مع مثل هذا الشهر في العام 2016.