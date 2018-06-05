بلجيكا.. العودة بكتيبة النجوم

أبوظبي (الاتحاد)

تتوقع جماهير كرة القدم أن يقدم المنتخب البلجيكي عروضاً قوية في مونديال روسيا، نظراً لأن التشكيلة التي في صفوفه مدججة بالنجوم التي سطعت في سماء الكرة الأوروبية من خلال مشاركتها في الدوريات المختلفة، والتي قدمت مستويات استثنائية.

هذا المنتخب الذي يشارك في مونديال روسيا سبق له المشاركة في كأس العالم 2014 بنفس القائمة تقريباً، بعد خروجه في تلك النسخة من ربع النهائي، إلا أن المنتخب الأحمر عاد أكثر قوة هذه المرة، متسلحاً بعدة عناصر يأتي على رأسها كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وروميلو لوكاكا هداف الشياطين الحمر والهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 33 هدفاً، بالإضافة إلى يانيك كاراسكو لاعب اتلتيكو مدريد الإسباني.

ويخوض المنتخب البلجيكي منافسات مونديال روسيا في المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه، منتخبات إنجلترا وتونس وبنما، ويضع التأهل إلى الدور الثاني أول أهدافه من خلال هذه المجموعة، والوصول بعيداً هذه المرة، ويعتبر «الشياطين الحمر» أحد المنتخبات التي حضرت بقوة في تاريخ المونديال بـ12 مشاركة، حيث إن بطولة 86 في المكسيك هي أفضل مشاركاته عندما حقق المركز الرابع في تلك النسخة، وفي المشاركات الأخرى، نجح المنتخب البلجيكي في الوصول إلى دور الثمانية بالنسخة الماضية من المونديال، بينما خرج من دور الـ16 أيضاً 4 مرات في نسخ 82 و90 و94، بالإضافة إلى 2002، كما ودع من الدور الأول في أول ثلاث نسخ من كأس العالم 30 و34 و38، وكذلك في عام 70 و98، وخاض في مجمل مشاركاته 41 مباراة، حقق الفوز في 14 لقاء والتعادل في 9 وتعرض للخسارة في 18 لقاء، وسجل 52 هدفاً، واستقبلت شباكه 66 هدفاً.

وكان مشوار المنتخب البلجيكي سهلاً في طريقة إلى موسكو، بعد أن خاض تصفيات التأهل لقارة أوروبا في المجموعة الثامنة، والتي ضمت اليونان والبوسنة والهرسك وإستونيا وقبرص وجبل طارق، وحقق من خلال مبارياته الـ 10 التي خاضها 9 انتصارات وتعادلاً وحيداً، وسجل 43 هدفاً كأقوى خط هجوم في التصفيات بجانب المنتخب الألماني، واستقبل مرماه 6 أهداف فقط.