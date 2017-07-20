«الاتحاد للطيران» تتخارج من «داروين إيرلاين»

أبوظبي (الاتحاد)

باعت الاتحاد للطيران حصة الأقلية التي تملكها في الناقلة الأوروبية الإقليمية داروين إيرلاين، وذلك في أول تخارج تقوم به منذ إطلاق مراجعة استراتيجية على مستوى الشركة ككل العام الماضي.

وأكد كيفن نايت، رئيس شؤون الاستراتيجية والتخطيط في مجموعة الاتحاد للطيران : «يمثل قرار بيع حصة الأقلية في داروين إيرلاين إحدى نتائج المراجعة الاستراتيجية المستمرة لاستثماراتنا وإجراءً يهدف إلى التركيز على شراكاتنا الأخرى».

وقالت داروين إيرلاين في بيان، إن الاتحاد للطيران ومساهمين آخرين باعوا أسهمهم في داروين إيرلاين إلى وحدة تابعة لشركة الخطوط الجوية السلوفينية أدريا إيروايز. وأعلنت شركة الخطوط الجوية السويسرية التي تعمل تحت اسم «الاتحاد الإقليمي» في مختلف الدول الأوروبية، تغييراً في الملكية، حيث وافق المساهمون الحاليون، بما في ذلك شريك داروين الاستراتيجي الاتحاد، على بيع أسهمهم إلى شركة سويسرية جديدة تابعة لشركة أدريا للخطوط الجوية، حيث إن الناقل السلوفيني هو شركة الطيران الإقليمية الرائدة في جنوب شرق أوروبا وعضو في تحالف ستار».

وكان مكتب الطيران المدني في سويسرا وافق العام 2015 على شراء شركة الاتحاد للطيران حصة في الناقلة السويسرية داروين إيرلاين بنسبة 33.3%.