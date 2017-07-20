«الاتحاد للطيران» تتخارج من «داروين إيرلاين»

أبوظبي (الاتحاد)
باعت الاتحاد للطيران حصة الأقلية التي تملكها في الناقلة الأوروبية الإقليمية داروين إيرلاين، وذلك في أول تخارج تقوم به منذ إطلاق مراجعة استراتيجية على مستوى الشركة ككل العام الماضي.
وأكد كيفن نايت، رئيس شؤون الاستراتيجية والتخطيط في مجموعة الاتحاد للطيران : «يمثل قرار بيع حصة الأقلية في داروين إيرلاين إحدى نتائج المراجعة الاستراتيجية المستمرة لاستثماراتنا وإجراءً يهدف إلى التركيز على شراكاتنا الأخرى».
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وكان مكتب الطيران المدني في سويسرا وافق العام 2015 على شراء شركة الاتحاد للطيران حصة في الناقلة السويسرية داروين إيرلاين بنسبة 33.3%.